Hannappel | Puntiamo a un futuro senza fumo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Philip Morris presenta VEEV, la nuova sigaretta elettronica che va ad ampliare il portafoglio dei prodotticombustione. Per l'amministratore delegato di Philip Morris Italia è l'occasione per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hannappel Puntiamo

Adnkronos

Philip Morris presenta VEEV, la nuova sigaretta elettronica che va ad ampliare il portafoglio dei prodotti senza combustione. Per l'amministratore delegato di Philip Morris Italia è l'occasione per ...Philip Morris presenta VEEV, la nuova sigaretta elettronica che va ad ampliare il portafoglio dei prodotti senza combustione. Per l'amministratore delegato di Philip Morris Italia è l'occasione per pr ...