Hackerato e postato online il green pass di Macron. Risultano incongruenze sulla somministrazione del vaccino (Di mercoledì 22 settembre 2021) È stato piratato e diffuso in rete il QR-code (il green pass francese) del Presidente francese Emmanuel Macron, con tanto di nome, cognome e dati personali. Notizia confermata dall’Eliseo alla Radio Europe 1, e sorte che aveva già toccato da vicino nei giorni precedenti il premier Jean Castex. Il QR-code è leggibile da qualsiasi persona… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 settembre 2021) È stato piratato e diffuso in rete il QR-code (ilfrancese) del Presidente francese Emmanuel, con tanto di nome, cognome e dati personali. Notizia confermata dall’Eliseo alla Radio Europe 1, e sorte che aveva già toccato da vicino nei giorni precedenti il premier Jean Castex. Il QR-code è leggibile da qualsiasi persona… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

