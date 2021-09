Guidonia | lancio di uova contro il murale sulla scuola | ecco le foto della “vergogna” GUARDA

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella nottata di ieri alcuni vandali hanno imbrattato ilEduardo De Filippo di Colleverde, nel Comune di, realizzato dall’artista Tatsiana Pagliani nell’ambito del progetto Resistart. «Il sottoscritto, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, condanna con fermezza questo atto vandalico, rivolto a deturpare l’opera ed il lavoro di un’artista che ha voluto dedicare il proprio tempo per rendere più bello un luogo frequentato dai nostri bambini», ha commentato in un post il Sindaco Barbet. «Certamente non è stato d’aiuto il clima che una partepolitica ha creato intorno alla realizzazione deis che, soltanto per mera propaganda, ha voluto denigrare il lavoro degli artisti. Non ci facciamo certamente intimorire da tutto questo e continueremo ...