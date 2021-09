“Guardate chi sta morendo”. L’annuncio improvviso di Zangrillo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il professor Alberto Zangrillo non molla e dai suoi profili social torna a parlare di quanto sia necessario smettere di concentrarsi solo sul Covid-19 e ricominciare a curare i malati di altre patologie. Su Twitter ha invitato la comunità scientifica e il governo stesso ad occuparsi «di quelli che soffrono e muoiono di altre malattie» soprattutto alla luce «degli ultimi dati raccolti». Nel tweet pubblicato poche ore fa, il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare all’Ospedale San Raffaele di Milano riporta i numeri relativi ai casi Covid raccolti dalla struttura sanitaria nella settimana dall’11 al 18 settembre. Dei 1.215 accessi in pronto soccorso, 16 sono legati al virus di cui 6 ricoverati, 4 in reparti ordinari e 2, non vaccinati, in terapia intensiva. «Con questi dati, ora, occupiamoci del 99,5% di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il professor Albertonon molla e dai suoi profili social torna a parlare di quanto sia necessario smettere di concentrarsi solo sul Covid-19 e ricominciare a curare i malati di altre patologie. Su Twitter ha invitato la comunità scientifica e il governo stesso ad occuparsi «di quelli che soffrono e muoiono di altre malattie» soprattutto alla luce «degli ultimi dati raccolti». Nel tweet pubblicato poche ore fa, il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare all’Ospedale San Raffaele di Milano riporta i numeri relativi ai casi Covid raccolti dalla struttura sanitaria nella settimana dall’11 al 18 settembre. Dei 1.215 accessi in pronto soccorso, 16 sono legati al virus di cui 6 ricoverati, 4 in reparti ordinari e 2, non vaccinati, in terapia intensiva. «Con questi dati, ora, occupiamoci del 99,5% di ...

