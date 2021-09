Grottaglie | arriva il futuro | aerospazio | da oggi il primo evento internazionale PROGRAMMA Mam | inizia il Mediterranean aerospace matching

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Cominciaall’aeroporto Marcello Arlotta di Taranto-, il(Mam), ilaerospaziale ideato e organizzato in Puglia. Tra le presenze internazionali e le dimostrazioni di volo, la manifestazione ha attratto curiosità e interesse. Adsono più di 1.200 le richieste di accredito, ma è possibile seguire tutti gli eventi anche in streaming sul sito del Distretto tecnologico aerospaziale. Il Mam si articola in unfitto di appuntamenti che mette la Puglia al centro dell’universo aerospaziale mondiale. Presenti le più importanti multinazionali al mondo di settore, alte cariche istituzionali ...

NoiNotizie : Grottaglie (#Taranto), arriva il futuro: aerospazio, da oggi il primo evento internazionale PROGRAMMA… - TSTARANTO : Woman Grottaglie: Messo a segno un super colpo di mercato. Arriva la forte pivot brasiliana Alves -

Ultime Notizie dalla rete : Grottaglie arriva

Lo Jonio

... per loro restala possibilità della vaccinazione a sportello senza prenotazione nei giorni ... così suddivise: 301 all'Arsenale MM di Taranto, 33 a Ginosa, 150 a, 107 a Massafra. ...In Piazza della Repubblicail solito gruppo. C'è anche Jessica, moglie e mentore dello squalificato Damian, dalla quale ... Nicola Le, grande ex della serie A e, al tempo, allenatore ...Prologo del G20 sull’aerospazio (in programma a ottobre a Roma) e tre giorni di incontri e dimostrazioni a Grottaglie ...Arriva nel capoluogo jonico la Staffetta “Facciamo salpare-decollare la ricerca”. La fondazione “Città della Speranza” Onlus, veneta che gestisce l’omonima Clinica Onco-ematologica Pediatrica, sita in ...