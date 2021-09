Green pass, regioni a governo: “Capienza spettacoli 80% a ottobre” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con il Green pass obbligatorio, aumentare il limite della Capienza per gli spettacoli dal vivo all’80% per arrivare presto al 100%. A chiederlo è la Conferenza delle regioni e delle Province autonome al governo. “Alla luce del successo della campagna vaccinale e con la diffusione delle certificazioni verdi – spiega Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza e governatore del Friuli – riteniamo possibile, anche sulla base delle valutazioni della Commissione Cultura della Conferenza delle regioni, coordinata dall’assessore delle Regione Liguria, Ilaria Cavo, superare gli attuali limiti di distanziamento e arrivare a fissare dal mese di ottobre un limite di Capienza all’80% nei luoghi destinati allo spettacolo dal vivo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con ilobbligatorio, aumentare il limite dellaper glidal vivo all’80% per arrivare presto al 100%. A chiederlo è la Conferenza dellee delle Province autonome al. “Alla luce del successo della campagna vaccinale e con la diffusione delle certificazioni verdi – spiega Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza e governatore del Friuli – riteniamo possibile, anche sulla base delle valutazioni della Commissione Cultura della Conferenza delle, coordinata dall’assessore delle Regione Liguria, Ilaria Cavo, superare gli attuali limiti di distanziamento e arrivare a fissare dal mese diun limite diall’80% nei luoghi destinati allo spettacolo dal vivo. ...

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - fattoquotidiano : Altro che “boom Green pass”. Prime dosi giù: -33% in 15 giorni [di @NatasciaRonchet] - NPicenus : RT @borghi_claudio: Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in CdM… - Fiamma_74 : RT @ZombieBuster5: Il Presidente della Repubblica ha violato il primo articolo della Costituzione e tutto lo Statuto dei Lavoratori! che s… -