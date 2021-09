Green pass pubblica amministrazione: nessuna sospensione dal lavoro, ma stop allo stipendio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore. L'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto legge per l'obbligo delsui luoghi di, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è statoto in Gazzetta ufficiale ed è in vigore. L'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi dipubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - michelericcia16 : Chi mi sa dire il perchè per il green pass spacchiamo il mondo e con questi media e con questa politica ce lo facci… - ErmesMoras1 : RT @ParcodiGiacomo: 'Campagna vaccinale che però finora non ha visto nessun boom nonostante il green pass.' Radio24 Un'inspiegabile, malce… -