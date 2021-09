Green pass per i parlamentari: a chi sgarra 200 euro in meno al giorno dallo stipendio (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ultima fiammata è di ieri pomeriggio. Quando un gruppetto di “L’alternativa c’è”, ex deputati M5s che guardano ad Alessandro Di Battista, ha srotolato in piazza Montecitorio uno striscione con la scritta “No a questo Green pass”. Un gesto simbolico fine a se stesso (con tanto di strappo dello striscione alla fine del flash mob). Tuttavia la musica sta per cambiare alla Camera come in Senato. I due rami del Parlamento, dopo aver adottato una specie di mezza porzione, entro il 15 ottobre dovranno omologarsi all’ultimo decreto del governo. Dunque menù completo, niente più zone franche. L’ultimo decreto prevede l’ingresso nei luoghi di lavoro e negli uffici pubblici solo con il passaporto verde. Bisogna dunque essere vaccinati o esibire l’esito negativo del tampone effettuato nelle ultime 72 ore. A oggi il Green ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ultima fiammata è di ieri pomeriggio. Quando un gruppetto di “L’alternativa c’è”, ex deputati M5s che guardano ad Alessandro Di Battista, ha srotolato in piazza Montecitorio uno striscione con la scritta “No a questo”. Un gesto simbolico fine a se stesso (con tanto di strappo dello striscione alla fine del flash mob). Tuttavia la musica sta per cambiare alla Camera come in Senato. I due rami del Parlamento, dopo aver adottato una specie di mezza porzione, entro il 15 ottobre dovranno omologarsi all’ultimo decreto del governo. Dunque menù completo, niente più zone franche. L’ultimo decreto prevede l’ingresso nei luoghi di lavoro e negli uffici pubblici solo con ilaporto verde. Bisogna dunque essere vaccinati o esibire l’esito negativo del tampone effettuato nelle ultime 72 ore. A oggi il...

