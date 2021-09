Green Pass: per i lavoratori niente stipendio, ma nessuna sanzione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Resta il blocco dello stipendio, ma non c’è sospensione. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che obbliga dipendenti pubblici e privati ad avere il Green Pass. È un testo diverso da quello presentato nei giorni scorsi. È stata cancellata la norma che prevedeva la sospensione dei lavoratori senza certificazione verde. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Resta il blocco dello stipendio, ma non c’è sospensione. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che obbliga dipendenti pubblici e privati ad avere il Green Pass. È un testo diverso da quello presentato nei giorni scorsi. È stata cancellata la norma che prevedeva la sospensione dei lavoratori senza certificazione verde.

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - zazoomblog : Green pass: Mattarella firma decreto ed emana legge - #Green #pass: #Mattarella #firma - WinchesterPaola : RT @borghi_claudio: Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in CdM… -