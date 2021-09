Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori: decreto in Gazzetta con le nuove misure (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arriva la nuova estensione per il Green pass. Durante la riunione del Consiglio dei Ministri numero 36 del 16 settembre è stato infatti approvato il nuovo decreto-legge recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Il nuovo decreto rende il Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori del pubblico e del privato dal 15 ottobre. In arrivo anche nuove sanzioni. Il nuovo Dl infatti inasprirà le sanzioni già previste per chi non è in possesso della Certificazione verde, che andranno da 600 a 1.500 euro. L’obbligo sarà esteso ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arriva la nuova estensione per il. Durante la riunione del Consiglio dei Ministri numero 36 del 16 settembre è stato infatti approvato il nuovo-legge recante “urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Il nuovorende ilperdel pubblico e del privato dal 15 ottobre. In arrivo anchesanzioni. Il nuovo Dl infatti inasprirà le sanzioni già previste per chi non è in possesso della Certificazione verde, che andranno da 600 a 1.500 euro. L’obbligo sarà esteso ...

