Green Pass obbligatorio per i lavoratori: il presidente Mattarella firma il decreto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per i lavoratori, sia per i privati che per i dipendenti pubblici. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge che ora è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. Il decreto varato in Consiglio dei ministri prevede anche la sospensione e lo stop dello stipendio per chi è senza certificazione verde, ma non il licenziamento. Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza Green Pass è punito con una “sanzione amministrativa ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Dal 15 ottobre ilsaràper i, sia per i privati che per i dipendenti pubblici. Ildella Repubblica, Sergio, hato ed emanato illegge che ora è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. Ilvarato in Consiglio dei ministri prevede anche la sospensione e lo stop dello stipendio per chi è senza certificazione verde, ma non il licenziamento. Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senzaè punito con una “sanzione amministrativa ...

