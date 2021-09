Green Pass, nel Decreto scompare la sospensione del lavoratore ma resta l’assenza ingiustificata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la firma del Capo dello Stato è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che introduce l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro (D.L. 21 settembre 2021, n. 127). Il testo ufficiale contiene una modifica rispetto alla bozze circolate prima e dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri: non è più prevista, per i lavoratori che si presentano in azienda senza certificato verde, la “sospensione” dal lavoro, ma questa viene sostituita da una sanzione diversa, quella della “assenza ingiustificata” (resta invece la “sospensione” per le imprese con meno di 15 dipendenti). Cosa vuol dire questa modifica? Non è semplice dare una risposta, trattandosi di una sfumatura molto sottile. Il lavoratore privo di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la firma del Capo dello Stato è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ilLegge che introduce l’obbligo disui luoghi di lavoro (D.L. 21 settembre 2021, n. 127). Il testo ufficiale contiene una modifica rispetto alla bozze circolate prima e dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri: non è più prevista, per i lavoratori che si presentano in azienda senza certificato verde, la “” dal lavoro, ma questa viene sostituita da una sanzione diversa, quella della “assenza” (invece la “” per le imprese con meno di 15 dipendenti). Cosa vuol dire questa modifica? Non è semplice dare una risposta, trattandosi di una sfumatura molto sottile. Ilprivo di ...

