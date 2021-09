Green Pass, mezza Lega assente al voto alla Camera? Salvini: "I miei sono liberi", le parole che aprono un grosso caso (Di mercoledì 22 settembre 2021) Zitti tutti, ora parla il leader. Il punto è che oggi, mercoledì 22 settembre, oltre la metà dei deputati della Lega era assente in aula alla votazione del secondo decreto sulla certificazione verde: il sì è infatti stato accordato solo da 69 leghisti su 132 in totale. Scorrendo i tabulati della votazione, risultano in missione e quindi assenti 'giustificati' 12 leghisti, mentre sono 51 i deputati che non hanno partecipato al voto. Ieri, al Senato, invece le assenze erano al 40 per cento. Lega spaccata? No, non per Matteo Salvini, che spiega: "I parlamentari sono liberi di esserci o non esserci. Ognuno è libero di agire secondo coscienza, siamo in democrazia e non in un regime". Così nel corso di una conferenza stampa a Milano il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Zitti tutti, ora parla il leader. Il punto è che oggi, mercoledì 22 settembre, oltre la metà dei deputati dellaerain aulavotazione del secondo decreto sulla certificazione verde: il sì è infatti stato accordato solo da 69 leghisti su 132 in totale. Scorrendo i tabulati della votazione, risultano in missione e quindi assenti 'giustificati' 12 leghisti, mentre51 i deputati che non hanno partecipato al. Ieri, al Senato, invece le assenze erano al 40 per cento.spaccata? No, non per Matteo, che spiega: "I parlamentaridi esserci o non esserci. Ognuno è libero di agire secondo coscienza, siamo in democrazia e non in un regime". Così nel corso di una conferenza stampa a Milano il ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - ZenatiDavide : Green pass bis, nuova diserzione della Lega: la metà dei deputati è assente al voto finale alla Camera, solo 69 pre… - LuposchiChiara : RT @Valenti44837922: Molto molto grave ciò che è accaduto a Barillari...i diritti politici sono subordinati alla sottomissione farmacologic… -