Green Pass, Mattarella firma il decreto: nessuna sospensione dal lavoro, ma stop agli stipendi (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA - Il decreto legge per l'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ma prima di arrivare al Quirinale, per la firma del presidente della Repubblica, è stato modificato, eliminando la sospensione dal lavoro ma lasciando intatto l'obbligo di esibirlo ... Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA - Illegge per l'obbligo delsui luoghi di, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ma prima di arrivare al Quirinale, per ladel presidente della Repubblica, è stato modificato, eliminando ladalma lasciando intatto l'obbligo di esibirlo ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - SoniaLaVera : RT @qn_carlino: Green Pass Rimini, il prof contro la certificazione verde resta senza stipendio - TrapJaw159 : @DebAttanasio È la più grossa stronzata che leggo dal paragone tra green pass e patente -