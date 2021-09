Green pass Macron online, identificati i responsabili (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le autorità francesi hanno individuato i responsabili della diffusione online del Qr code del Green pass del presidente Emmanuel Macron. Si tratta di membri del personale sanitario che hanno accesso ai dati e hanno violato le regole etiche professionali, ha riferito la mutua francese all’agenzia stampa Dpa. L’ordine dei medici ha annunciato provvedimenti a livello locale, data la gravità della violazione dei principi di riservatezza della professione. Il codice Qr, con i dati personali del presidente, ha iniziato a circolare ieri online. Il portavoce del governo Gabriel Attal ha detto che il codice sarà ora disattivato e Macron ne riceverà uno nuovo. Pochi giorni fa era finito online anche il codice Qr del primo ministro. Ma in questo caso era stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le autorità francesi hanno individuato idella diffusionedel Qr code deldel presidente Emmanuel. Si tratta di membri del personale sanitario che hanno accesso ai dati e hanno violato le regole etiche professionali, ha riferito la mutua francese all’agenzia stampa Dpa. L’ordine dei medici ha annunciato provvedimenti a livello locale, data la gravità della violazione dei principi di riservatezza della professione. Il codice Qr, con i dati personali del presidente, ha iniziato a circolare ieri. Il portavoce del governo Gabriel Attal ha detto che il codice sarà ora disattivato ene riceverà uno nuovo. Pochi giorni fa era finitoanche il codice Qr del primo ministro. Ma in questo caso era stato ...

