Green pass lavoro, Cunial choc sulla Shoah. "Mattarella costretto e ricattato" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 settembre 2021) - Dichiarazioni coch della deputata no vax Sara Cunial alla Camera. Nel mirino il decreto sul super Green pass che prevede l'obbligo di certificato verde al lavoro sia per il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 settembre 2021) - Dichiarazioni coch della deputata no vax Saraalla Camera. Nel mirino il decreto sul superche prevede l'obbligo di certificato verde alsia per il ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - FIRSTonlineTwit : La bozza del decreto prevedeva che dopo cinque giorni di assenza per i dipendenti pubblici scattasse anche la sospe… - 75Ginny : «Super green pass, chi non ce l'ha può pure morire» -