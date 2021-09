Green pass, ipotesi decurtazione 250 euro al giorno per i deputati senza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set – ipotesi decurtazione di 250 euro al giorno sulla diaria per i deputati senza Green pass. E’ questa la sanzione sul tavolo per gli onorevoli che dal 15 ottobre (secondo il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale) non si adegueranno e si presenteranno senza certificazione verde. Oltre alla decurtazione della diaria gli sarebbe impedito di partecipare ai lavori in Aula e nelle commissioni. A tal proposito, ovviamente la decisione sarà sempre legata alle scelte dei capigruppo. In ogni caso il Green pass sarà obbligatorio per tutti – non solo per gli onorevoli. Per questi ultimi il costo dei tamponi sarà a carico del fondo di solidarietà alimentato dai loro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set –di 250alsulla diaria per i. E’ questa la sanzione sul tavolo per gli onorevoli che dal 15 ottobre (secondo il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale) non si adegueranno e si presenterannocertificazione verde. Oltre alladella diaria gli sarebbe impedito di partecipare ai lavori in Aula e nelle commissioni. A tal proposito, ovviamente la decisione sarà sempre legata alle scelte dei capigruppo. In ogni caso ilsarà obbligatorio per tutti – non solo per gli onorevoli. Per questi ultimi il costo dei tamponi sarà a carico del fondo di solidarietà alimentato dai loro ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - kirafior : RT @studentinoGPTS: La partecipazione al corteo di ieri contro il Green Pass a Trieste è stata elevatissima. Si parla del corteo più numero… - baphenietzsche : RT @GiuliaTamagnin1: Qui ci stanno a ragionare sopra per farci un #Referendum. Su questa porcata. #Deutschland #NoGreenPass -