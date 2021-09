Green pass esteso, Mattarella firma. Dall'obbligo alle multe: tutto ciò che c'è da sapere (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo l'obbligo per viaggi, ristoranti e scuole, dovranno possedere la certificazione verde Covid anche tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Il presidente Mattarella ha firmato il testo che va in Gazzetta Ufficiale. Come ottenere il pass? Quanto dura? Quali sono le sanzioni previste? A chi spettano i controlli? Ecco tutte le risposte alle domande sul lasciapassare Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo l'per viaggi, ristoranti e scuole, dovranno possedere la certificazione verde Covid anche tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Il presidentehato il testo che va in Gazzetta Ufficiale. Come ottenere il? Quanto dura? Quali sono le sanzioni previste? A chi spettano i controlli? Ecco tutte le rispostedomande sul lasciaare

