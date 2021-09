Green pass e capienza, ecco come il governo e la politica prendono in giro gli italiani (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutti parlano a sproposito di estendere al 100% la capienza di cinema e teatri, di stadi e di sale da concerto ora che l’obbligo di Green pass è stato imposto praticamente a tutto, compresi i lavoratori. E’ uno strepitante coro quello che si leva oggi mentre si parla di certificazione verde per i parlamentari e di come punire chi si presenta senza. Stiamo parlando di tutti i partiti della maggioranza multicolor che sostiene il governo Draghi (che preferisce il bianco e nero, nel senso che per lui esiste solo il “Sì, ve lo concedo” e il “No, è inopportuno”). Maggioranza in coro dice che grazie al Green pass si può estendere la capienza dei posti di cinema e teatri Le stonature sinistre si compensano con gli acuti del centrodestra. Con il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutti parlano a sproposito di estendere al 100% ladi cinema e teatri, di stadi e di sale da concerto ora che l’obbligo diè stato imposto praticamente a tutto, compresi i lavoratori. E’ uno strepitante coro quello che si leva oggi mentre si parla di certificazione verde per i parlamentari e dipunire chi si presenta senza. Stiamo parlando di tutti i partiti della maggioranza multicolor che sostiene ilDraghi (che preferisce il bianco e nero, nel senso che per lui esiste solo il “Sì, ve lo concedo” e il “No, è inopportuno”). Maggioranza in coro dice che grazie alsi può estendere ladei posti di cinema e teatri Le stonature sinistre si compensano con gli acuti del centrodestra. Con il ...

