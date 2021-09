Green pass | cosa cambia per i lavoratori dal 15 ottobre LA GUIDA

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

... è opportuno che già dai primi di ottobre i teatri, i cinema e tutti i luoghi di cultura, grazie al, ripartano con la capienza del 100% ', ha aggiunto. 'Lo dobbiamo ad un settore ..."Secondo me il problema della Lega non è interno. La Lega è un partito con un segretario che si chiama Matteo Salvini che ha il compito di fare sintesi. Per esempio sule sui vaccini fa sintesi delle diverse anime che ci sono nel partito". Così il senatore leghista Gianmarco Centinaio dopo i malumori di questi giorni interni al Carroccio. Leggi Anche Tre ...ROMA, 22 SET - Un taglio dello stipendio anche per chi lavora in Parlamento e non ha il green pass "è assolutamente sacrosanto". A dirlo è il senatore di Italia viva, Matteo Renzi parlando con i croni ...Roma, 22 set. (Adnkronos) - "L'obbligo del green pass verrà esteso a tutti i luoghi di Montecitorio. Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i deputa ...