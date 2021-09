Green pass bis, la metà dei deputati della Lega diserta il voto finale alla Camera: solo 69 presenti su 132 (Di mercoledì 22 settembre 2021) deputati della Lega quasi per metà assenti nell’Aula della Camera al voto finale sul dl Green pass bis. Dai tabulati si evince che solo 69 deputati del Carroccio su un totale di 132 hanno partecipato alla votazione. Gli assenti ingiustificati erano 51 mentre 12 erano in missione. Bassa anche la partecipazione al voto di Fi: hanno votato in 46 su 73, il 56%. Nella votazione di fiducia di ieri la Lega era stata presente al 60%, e gli assenti ingiustificati erano stati 41. Tra i leghisti assenti oggi c’era Claudio Borghi, che più volte ha manifestato le sue opinioni contro il Green pass. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021)quasi perassenti nell’Aulaalsul dlbis. Dai tabulati si evince che69del Carroccio su un totale di 132 hanno partecipatovotazione. Gli assenti ingiustificati erano 51 mentre 12 erano in missione. Bassa anche la partecipazione aldi Fi: hanno votato in 46 su 73, il 56%. Nella votazione di fiducia di ieri laera stata presente al 60%, e gli assenti ingiustificati erano stati 41. Tra i leghisti assenti oggi c’era Claudio Borghi, che più volte ha manifestato le sue opinioni contro il. L'articolo ...

