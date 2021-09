Green Pass bis | la Lega diserta | metà dei deputati assenti al voto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ennesima spaccatura dellasul. A Montecitorio una parte deiè assente e non si adegua al Governo Laalle prese con le sue beghe interne. Nessuno l’avrebbe mai potuto prevedere, eppure il partito di Matteo Salvini sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. Nell’Aula della Camera è andato in scena il secondo tempo del conflitto tutto interno alla. Ipiù vicini a Matteo Salvini, per il secondo giorno di seguito, hannoto ilfinale a Montecitorio sulbis. Solo 69 onorevoli su 132, infatti, hanno partecipato. Gliingiustificati alla seduta erano 51, mentre altri 12 erano in missione. In pratica, ha ...

Tra i leghisti assenti oggi c'era Claudio Borghi, che più volte ha manifestato le sue opinioni contro il. 'I parlamentari sono liberi di esserci o no. Ognuno è libero di agire secondo ...Solidarietà e vicinanza manifesta Olimpia Troili candidata del PD alle prossime elezioni comunali di Roma ai lavoratori di Roma Multiservizi obligati alla verifica dei. Lunedì 20 settembre, è stato il primo giorno in cui a Roma il controllo deiall'ingresso dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali è stato affidato al personale della ...L'obbligo di green pass come l'Olocausto. E' polemica per le dichiarazioni alla Camera della deputata ex grillina e no-vax Sara ...Roma, 22 set. "L'introduzione del Green pass per accedere alla Camera dei Deputati, per cui abbiamo assunto oggi in Ufficio di Presidenza le misure di nostra co ...