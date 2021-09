Green Pass, anche la casta non lo sopporta: ricorso alla Corte Costituzionale dei parlamentari (Di mercoledì 22 settembre 2021) La polemica ha tenuto banco per alcuni giorni: se il Green Pass diventa obbligatorio per tutti i dipendenti dal 15 ottobre, cosa accadrà per i parlamentari? C’è voluto un supplemento di verifiche per norme e regolamenti interni ma alla fine è arrivato il verdetto e oggi, a Palazzo Montecitorio dove ha sede la Camera dei Deputati, è stata approvata all’unanimità la delibera dell’ufficio di presidenza che prevede l’obbligo di certificazione per i rappresentanti del popolo e i dipendenti, Passando per gli esponenti di governo. Non senza polemiche, però, perchè anche nei palazzi della politica il “lasciaPassare” non piace a tutti e i malumori delle ultime settimane sono esplosi in vere e proprie proteste. Dicono i rumors del Palazzo che i più riottosi alberghino ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) La polemica ha tenuto banco per alcuni giorni: se ildiventa obbligatorio per tutti i dipendenti dal 15 ottobre, cosa accadrà per i? C’è voluto un supplemento di verifiche per norme e regolamenti interni mafine è arrivato il verdetto e oggi, a Palazzo Montecitorio dove ha sede la Camera dei Deputati, è stata approvata all’unanimità la delibera dell’ufficio di presidenza che prevede l’obbligo di certificazione per i rappresentanti del popolo e i dipendenti,ando per gli esponenti di governo. Non senza polemiche, però, perchènei palazzi della politica il “lasciaare” non piace a tutti e i malumori delle ultime settimane sono esplosi in vere e proprie proteste. Dicono i rumors del Palazzo che i più riottosi alberghino ...

