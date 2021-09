"Granitica, ma anche...". Chi è davvero Maria De Filippi, le parole di Elodie fanno il giro d'Italia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “È Granitica, ma anche complessa”: le parole di Elodie su Maria De Filippi fanno il giro della Rete. Queen Maria rilascia una lunga intervista a Vanity Fair. Elodie, che è nata sotto i riflettori di Amici - il programma di Canale 5 regno proprio della De Filippi -, è in uscita con un nuovo singolo ed un nuovo album (molto atteso). “Una su tutte è lei: è Granitica, curiosa, complessa…”: il retroscena sulla De Filippi diventa virale. Elodie elogia le doti della conduttrice più famosa della tv Italiana. “Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata…Lascia loro lo spazio di potersi esprimere…”, dice. “Da lei ho imparato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “È, macomplessa”: ledisuDeildella Rete. Queenrilascia una lunga intervista a Vanity Fair., che è nata sotto i riflettori di Amici - il programma di Canale 5 regno proprio della De-, è in uscita con un nuovo singolo ed un nuovo album (molto atteso). “Una su tutte è lei: è, curiosa, complessa…”: il retroscena sulla Dediventa virale.elogia le doti della conduttrice più famosa della tvna. “Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata…Lascia loro lo spazio di potersi esprimere…”, dice. “Da lei ho imparato la ...

Advertising

maxmassi969 : @Pe_Es_ Era una pippa anche gli anni degli scudetti, solo che faceva un golletto e poi non prendeva mai gol, grazie… - Yari4menTni : @tal_Marco Eh, appunto. Anche perché a Max forse sfugge che la difesa non è granitica come tre anni fa… - RossellaRome : @Cinziadandrea @GanzoSwan Questo è grave! Io sono paziente IFO per il seno e ho una fiducia granitica in loro. Mi d… - daydrea97238124 : @vitalbaa @AntonioNaddeo Di fatto pero la Consulta è granitica nel sostenere che l'art. 77 'non postula inderogabil… - VotaSpartaco : @queequeg1901 Ci provo. Perché la granitica fiducia nel siero delle meraviglie è per lo show. In realtà hanno gross… -

Ultime Notizie dalla rete : Granitica anche Maria De Filippi: 'È granitica, ma anche complessa' confessa Elodie Elodie su Maria De Filippi fa una confessione: 'È granitica, ma anche complessa' Oggi Elodie ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Vanity Fair . In questa occasione la popolare cantante ha parlato di sé e del suo nuovo ...

Elodie, basta alibi Però ho anche capito che le donne devono ancora molto, molto imparare da se stesse. Per esempio a ... È granitica, complessa, curiosa. Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata, una ...

Maria De Filippi: “È granitica, ma anche complessa” confessa Elodie Lanostratv Elodie, basta alibi «Dite sempre quello che pensate. Se qualcosa vi fa soffrire, parlate. E non scordate mai di Tirare fuori il coraggio». Mentre torna con un nuovo singolo, la cantante romana ricorda a tutti che non ci ...

Maria De Filippi: “È granitica, ma anche complessa” confessa Elodie Elodie su Maria De Filippi fa una confessione: "È granitica, ma anche complessa" Oggi Elodie ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del ...

Elodie su Maria De Filippi fa una confessione: 'È, macomplessa' Oggi Elodie ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Vanity Fair . In questa occasione la popolare cantante ha parlato di sé e del suo nuovo ...Però hocapito che le donne devono ancora molto, molto imparare da se stesse. Per esempio a ... È, complessa, curiosa. Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata, una ...«Dite sempre quello che pensate. Se qualcosa vi fa soffrire, parlate. E non scordate mai di Tirare fuori il coraggio». Mentre torna con un nuovo singolo, la cantante romana ricorda a tutti che non ci ...Elodie su Maria De Filippi fa una confessione: "È granitica, ma anche complessa" Oggi Elodie ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del ...