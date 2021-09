Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo rassicura i coinquilini: “là sotto funziona tutto bene” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante una conversazione nella casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo si è lasciato andare ad alcune confidenze intime. Tempo di confidenze per Manuel Bortuzzo che, ai coinquilini del Grande Fratello Vip 6, ha spiegato che le sue parti intime funzionano ancora: il ragazzo, costretto sulla sedia a rotelle, ha raccontato come ci si sente ad essere paralizzati e, con Grande ironia, ha voluto precisare quale organo funziona dalla vita in giù. Uno dei concorrenti più amati di questa prima parte del Grande Fratello Vip 6 è Manuel Bortuzzo, il ragazzo triestino è ben voluto sia per la sua storia, che non può non ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante una conversazione nella casa delVip 6,si è lasciato andare ad alcune confidenze intime. Tempo di confidenze perche, aidelVip 6, ha spiegato che le sue parti intimeno ancora: il ragazzo, costretto sulla sedia a rotelle, ha raccontato come ci si sente ad essere paralizzati e, conironia, ha voluto precisare quale organodalla vita in giù. Uno dei concorrenti più amati di questa prima parte delVip 6 è, il ragazzo triestino è ben voluto sia per la sua storia, che non può non ...

