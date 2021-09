Governo: per Draghi già 17 voti di fiducia, 2,4 al mese, secondo dopo Monti/Adnkronos (2) (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Adnkronos) - Il 28 aprile è stata invece la Camera con 458 sì e 52 no a votare la fiducia sul decreto che ha stabilito il rinvio in autunno delle elezioni comunali, regionali e suppletive. Poi una doppia fiducia sul decreto legge sostegni: al Senato il 6 maggio (207 sì, 28 no e 5 astenuti), alla Camera il 18 (472 sì, 49 no e 2 astenuti). dopo i 466 sì, i 47 no, con un astenuto, della Camera l'8 giugno sul decreto riaperture, nuova doppia fiducia sul dl sostegni bis: alla Camera il 14 luglio (444 favorevoli e 51 contrari), al Senato il 22 (213 a favore, 28 contro e un astenuto). Ancora un doppio passaggio per il decreto legge sul Recovery: alla Camera il 23 luglio (350 sì e 44 no), al Senato il 28 ( 213 i sì, 33 i no). Poi il 2 agosto i due voti di fiducia della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) () - Il 28 aprile è stata invece la Camera con 458 sì e 52 no a votare lasul decreto che ha stabilito il rinvio in autunno delle elezioni comunali, regionali e suppletive. Poi una doppiasul decreto legge sostegni: al Senato il 6 maggio (207 sì, 28 no e 5 astenuti), alla Camera il 18 (472 sì, 49 no e 2 astenuti).i 466 sì, i 47 no, con un astenuto, della Camera l'8 giugno sul decreto riaperture, nuova doppiasul dl sostegni bis: alla Camera il 14 luglio (444 favorevoli e 51 contrari), al Senato il 22 (213 a favore, 28 contro e un astenuto). Ancora un doppio passaggio per il decreto legge sul Recovery: alla Camera il 23 luglio (350 sì e 44 no), al Senato il 28 ( 213 i sì, 33 i no). Poi il 2 agosto i duedidella ...

Governo: per Draghi già 17 voti di fiducia, 2,4 al mese, secondo dopo Monti/Adnkronos
Roma, 22 set. Con 17 voti di fiducia in sette mesi, senza considerare quella posta all'atto dell'insediamento, il Governo di Mario Draghi viaggia con una media

