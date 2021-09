Gondo e Coulibaly | la Salernitana conquista il pari contro il Verona

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Due mentalità non molto distanti, obiettivo comune, punti pesanti in palio. Salernitana-è (già) spareggio salvezza da non fallire per il cavalluccio marino. Magari unendo...

Advertising

corsaroll : 2-2 tra @OfficialUSS1919 e @HellasVeronaFC: i granata rimontano il doppio vantaggio di #Kalinic con #Gondo e… - Gazzetta_it : Salernitana, ecco il primo punto. Verona rimontato nonostante super Kalinic #SalernitanaVerona - sitro_ziyad : RT @SkySport: SALERNITANA-VERONA 2-2 Risultato finale ? ? #Kalinic (7') ? #Kalinic (29') ? #Gondo (45+2') ? #Coulibaly (76') ? ? https://t.… - lrdp__ : RT @OfficialUSS1919: Risultato finale: #SalernitanaVerona 2-2 (7', 29' Kalinic, 47' pt GONDO, 76' M. COULIBALY) - OfficialUSS1919 : Risultato finale: #SalernitanaVerona 2-2 (7', 29' Kalinic, 47' pt GONDO, 76' M. COULIBALY) -

Ultime Notizie dalla rete : Gondo Coulibaly

Salernitana (3 - 4 - 1 - 2) : Belec, Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida,M.,L., Ranieri; Ribery; Simy,Verona (3 - 5 - 2): Montipò, Dawidowicz, Gunter, Magnani; ...FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA - VERONASALERNITANA (3 - 4 - 1 - 2): Belec; Gagliolo, Strandberg, Gyomber; Ranieri,, Kechrida; Ribery; Simy,. All. CastoriVERONA (3 - 4 - ...Nelle prime due partite di oggi in Serie A successo in rimonta della Juventus in casa dello Spezia e pareggio ricco di reti a Salerno. In Liguria i bianconeri sono andati in vantaggio nel primo tempo.StampaDoveva vincere la Salernitana ma soprattutto non doveva perdere. E la sconfitta stava per arrivare con una prima mezz’ora del Verona che poteva mettere in ginocchio chiunque con una doppietta di ...