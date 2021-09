Golf | la Ryder Cup 2020 in diretta integrale in esclusiva sui canali Discovery ed Eurosport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) LaCup, l’attesissimo torneo diUsa contro Europa che si disputerà a Whistling Straits, in territorio americano, con un anno di ritardo a causa della pandemia di Covid-19, sarà visibile in Italia ininsuTv e sui. In particolare,+ garantirà lalivedi tutto l’evento che durerà tre giorni, da venerdì 24 a domenica 26 settembre, mentre2 trasmetterà con ampia copertura le fasi più interessanti. Giovedì 23 settembre si parte già con la presentazione ufficiale delle squadre, questa la squadra di telecronisti: Nicola Pomponi, Silvio Grappasonni, Alessandro ...

E' tutto pronto per laCup del Wisconsin in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre a Kohler. Ad anticipare la 43ª edizione - che precede quella del 2023 al Marco Simone& Country Club di Guidonia ......"Celebrity Match" che anticipa laCup del Wisconsin, al via da venerdì a Kohler, negli Stati Uniti. Campione del mondo con la nazionale italiana di calcio nel 2006 e grande appassionato di,...E’ tutto pronto per la Ryder Cup del Wisconsin in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre a Kohler. Ad anticipare la 43ª edizione - che precede quella del 2023 al Marco Simone Golf & Country ...La Ryder Cup e' un torneo di golf che si tiene ogni due anni, ma a causa della pandemia, la 43 edizione del 2020 e' slittata al settembre 2021.