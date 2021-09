Gli operai Gkn | solo il governo può salvarci

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Firenze, la revoca ai 422 licenziamenti è una mezza vittoria per i lavoratori. Landini: se l'esecutivo non farà nulla, la fabbrica chiuderà di LUIGI CAROPPO

Advertising

mdipatrizi5 : @LaPrimaManina @semeoro1 2 pesi e due misure dei Giudici del Lavoro,prima gli operai sindacalizzati e se si ha tem… - IldePanero : @Giancact @mattiapatrini_ No quello è Giggino o’inetto con gli operai della whirlpool…. - VinFuoco1967 : RT @Giul_Granato: Caro @EnricoLetta, non è difficile aiutare i lavoratori GKN (e anche gli altri). Dato che sei segretario del PD, che è al… - Vvelasciavivere : Perché si salvano pm e avvocati e si costringono a pagare i tamponi gli operai? Cosa siamo carne da macello? Vacche… - infoitinterno : Gkn, ora gli operai pensano positivo. 'Ripartiremo con la produzione' -

Ultime Notizie dalla rete : Gli operai

Gli oggetti digitali da collezione si stanno trasformando in beni da far sfoggiare ai propri avatar e rappresentano una delle chiavi di business del futuro "metaverso" ...Che disastro. Gli operai stanno sistemando un finestrone in un palazzo in costruzione quando qualcosa va storto.