Gli autori del Grande Fratello Vip svelano come funzionano alcune cose tecniche, dalla consegna dei cellulari alle pulizie della Casa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chi pulisce la Casa del Grande Fratello Vip? Dove sono tenuti gli smartphone dei vipponi una volta che varcano la porta rossa? Chi va a fare la spesa? A rispondere a queste domande – via Tv Sorrisi & Canzoni – sono stati gli autori del reality. La Casa è pulita dai concorrenti, ma una volta a settimana viene sanificata dalla produzione ("nel caso in cui dovesse entrare qualcuno dello staff per cause di forza maggiore"). Gli autori danno a disposizione dei concorrenti (extra budget) tutto il necessario per pulire (detersivi, spugne, stracci…), mentre lenzuola ed asciugamani vengono cambiati una volta a settimana. Non c'è una lavastoviglie, ma è prevista una lavatrice, una asciugatrice ed un ferro da stiro. I cellulari vengono spenti, sigillati e ...

