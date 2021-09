**Giustizia: Renzi, ‘vergognoso strapotere correnti magistratura’** (2) (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Adnkronos) – “C’è una pericolosa guerra interna alla magistratura che sta portando a indagini di magistrati contro altri magistrati”, continua Renzi. “Il problema non è la separazione delle carriere ma lo strapotere vergognoso delle correnti. La vera separazione da fare non è tra le carriere ma tra corrente e magistrato: non è possibile che un magistrato bravo non possa fare carriere se non è iscritto a una corrente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Adnkronos) – “C’è una pericolosa guerra interna alla magistratura che sta portando a indagini di magistrati contro altri magistrati”, continua. “Il problema non è la separazione delle carriere ma lovergognoso delle. La vera separazione da fare non è tra le carriere ma tra corrente e magistrato: non è possibile che un magistrato bravo non possa fare carriere se non è iscritto a una corrente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

