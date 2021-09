Giornata Mondiale dell’Alzheimer: open day gratuito lunedì 27 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Giornata Mondiale dell’Alzheimer: L’open day è organizzato dal Comune di Monte di Procida in collaborazione con l’Associazione AIMA e il patrocinio dell’Ambito 12. L’Alzheimer è una malattia neurologica degenerativa che colpisce pesantemente gli individui incidendo proprio sui loro affetti. Ogni anno in Italia si registrano 150mila casi di demenza di cui almeno il 50% sono Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 settembre 2021): L’day è organizzato dal Comune di Monte di Procida in collaborazione con l’Associazione AIMA e il patrocinio dell’Ambito 12. L’Alzheimer è una malattia neurologica degenerativa che colpisce pesantemente gli individui incidendo proprio sui loro affetti. Ogni anno in Italia si registrano 150mila casi di demenza di cui almeno il 50% sono

Advertising

MinisteroSalute : Oggi è la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la più comune forma di demenza negli anziani. Colpisce circa 600mila p… - Am_Parente : In occasione della Giornata Mondiale l'auspicio è che i vari progetti che verranno fatti con i soldi del Pnrr riesc… - AIRC_it : Oggi è la Giornata Mondiale della consapevolezza sul linfoma, il più frequente #tumore del sangue che prende origin… - ReteGenova : Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato in Cattedrale - GianfrancoMicc1 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Oggi una giornata importante all’insegna della pace mondiale e della non violenza, nella consapevolezza c… -