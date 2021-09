Giornata Mondiale del rinoceronte 2021: il 22 settembre insieme per salvaguardare la specie (Di mercoledì 22 settembre 2021) Animali – Esseri umani e rinoceronti condividono il pianeta da millenni. Il futuro dei rinoceronti, però, è cupo a causa del bracconaggio. Questi enormi erbivori sono, infatti, perseguitati per via del corno che ha raggiunto cifre esorbitanti, 90mila dollari al chilogrammo. Il corno di rinoceronte, per il quale gli animali vengono mutilati e fatti a pezzi, viene impiegato principalmente nella medicina tradizionale asiatica, si ritiene, infatti, che combatta l’impotenza e abbia numerose capacità taumaturgiche. Essendo il corno composto di cheratina, la stessa sostanza delle nostre unghie, ogni potere benefico attribuitogli è frutto di ignoranza e credenze popolari prive di fondamento scientifico. Per sensibilizzare sull’importanza della salvaguardia della specie, il Wwf ha istituito la Giornata Mondiale del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Animali – Esseri umani e rinoceronti condividono il pianeta da millenni. Il futuro dei rinoceronti, però, è cupo a causa del bracconaggio. Questi enormi erbivori sono, infatti, perseguitati per via del corno che ha raggiunto cifre esorbitanti, 90mila dollari al chilogrammo. Il corno di, per il quale gli animali vengono mutilati e fatti a pezzi, viene impiegato principalmente nella medicina tradizionale asiatica, si ritiene, infatti, che combatta l’impotenza e abbia numerose capacità taumaturgiche. Essendo il corno composto di cheratina, la stessa sostanza delle nostre unghie, ogni potere benefico attribuitogli è frutto di ignoranza e credenze popolari prive di fondamento scientifico. Per sensibilizzare sull’importanza della salvaguardia della, il Wwf ha istituito ladel ...

Advertising

MinisteroSalute : Oggi è la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la più comune forma di demenza negli anziani. Colpisce circa 600mila p… - Am_Parente : In occasione della Giornata Mondiale l'auspicio è che i vari progetti che verranno fatti con i soldi del Pnrr riesc… - AIRC_it : Oggi è la Giornata Mondiale della consapevolezza sul linfoma, il più frequente #tumore del sangue che prende origin… - _Melamore_ : RT @StefanoBerto83: Oggi è la giornata mondiale per l'Alzheimer's disease, malattia neurodegenerativa che colpisce 50 mln di persone nel mo… - ilfaroonline : Giornata Mondiale del rinoceronte 2021: il 22 settembre insieme per salvaguardare la specie -