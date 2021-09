Gimbe: 'L'obiettivo di istruire i ragazzi in presenza al 100% è a rischio' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta ha partecipato ad un evento promosso da Cittadinanzattiva nel quale ha presentato un'anteprima del Report Gimbe sulla Sicurezza covid 19 nelle ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta ha partecipato ad un evento promosso da Cittadinanzattiva nel quale ha presentato un'anteprima del Reportsulla Sicurezza covid 19 nelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'L'obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso ed è una… - HuffPostItalia : Gimbe, a rischio l'obiettivo di restare al 100% in presenza a scuola - TgLa7 : #Gimbe, obiettivo presenza 100% a #scuola e' a rischio. Cartabellotta, errore puntare solo sui vaccini - Marilenapas : RT @CorriereQ: Gimbe: “L’obiettivo scuola in presenza al 100% è a rischio” - Marilenapas : RT @Tuttoscuola: Scuola in presenza, Fondazione Gimbe: ‘A rischio l’obiettivo di garantirla al 100%’ -