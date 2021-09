Gigi il Guerriero è qui ed è un folle picchiaduro che prende in giro la politica italiana (Di mercoledì 22 settembre 2021) prendendo come spunto i picchiaduro più iconici, lo sviluppatore Simone di Giorgi ha creato un app per Android chiamata "Gigi il Guerriero". In maniera non troppo dissimile dall'opera "Hokuto no Ken", Gigi il Guerriero segue le gesta di un viaggiatore solitario, il cui incarico è riportare pace ed onestà in un'Italia devastata dalla peggiore politica degli ultimi decenni. Ecco un assaggio della trama: "Dopo la caduta del Governo, l'Italia sprofondò in un'epoca di caos. I partiti politici appartengono ormai ad un lontano passato, ed i loro vecchi Leader si sfidano in combattimento contendendosi il ruolo di Imperatore. Il destino del bel paese sembrava ormai segnato. Durante lo scontro decisivo tra Il Cavaliere ed il coraggioso Gigi, quest'ultimo viene ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021)ndo come spunto ipiù iconici, lo sviluppatore Simone di Giorgi ha creato un app per Android chiamata "il". In maniera non troppo dissimile dall'opera "Hokuto no Ken",ilsegue le gesta di un viaggiatore solitario, il cui incarico è riportare pace ed onestà in un'Italia devastata dalla peggioredegli ultimi decenni. Ecco un assaggio della trama: "Dopo la caduta del Governo, l'Italia sprofondò in un'epoca di caos. I partiti politici appartengono ormai ad un lontano passato, ed i loro vecchi Leader si sfidano in combattimento contendendosi il ruolo di Imperatore. Il destino del bel paese sembrava ormai segnato. Durante lo scontro decisivo tra Il Cavaliere ed il coraggioso, quest'ultimo viene ...

Advertising

Eurogamer_it : Annunciato per Android il picchiaduro che prende in giro la politica italiana #GigiIlGuerriero. - Lucafale : RT @Multiplayerit: Gigi il Guerriero disponibile da oggi. è un gioco satirico sulla politica italiana - DeaDCeLL77 : RT @Multiplayerit: Gigi il Guerriero disponibile da oggi. è un gioco satirico sulla politica italiana - Multiplayerit : Gigi il Guerriero disponibile da oggi. è un gioco satirico sulla politica italiana - AzzieThreadbare : È uscito Gigi il Guerriero. Scaricatelo giusto per avere l'occasione di fare un paliatone al 'Rottamatore' -