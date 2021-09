Giampaolo Morelli, la sua una adolescenza difficile: il motivo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giampaolo Morelli torna in onda su Rai Due eppure nel suo passato sono stati tanti i momenti difficili: ecco quali. Questa sera l’attore napoletano torna in onda con la nuova stagione dell’Ispettore Coliandro su Rai Due, il grande successo poliziesco arrivando alla serie numero otto. In attesa di capire che cosa succederà nelle prossime puntate Leggi su youmovies (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna in onda su Rai Due eppure nel suo passato sono stati tanti i momenti difficili: ecco quali. Questa sera l’attore napoletano torna in onda con la nuova stagione dell’Ispettore Coliandro su Rai Due, il grande successo poliziesco arrivando alla serie numero otto. In attesa di capire che cosa succederà nelle prossime puntate

Advertising

MissSmi38523209 : Comunque Giampaolo Morelli è troppo bravo #Coliandro - CIAfra73 : SerieTivu · #LIspettoreColiandro 8, primo appuntamento. Con protagonista Giampaolo Morelli, in onda in prima visio.… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: #LipettoreColiandro, in prima assoluta #rai2 - MontiFrancy82 : @GiampaoloMorell torna a vestire i panni de L’Ispettore Coliandro, dal 22 settembre su Rai 2 -