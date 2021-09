Giacomo Sartori | trovata a Casorate Primo Pavia l' auto del 30enne scomparso a Milano

Advertising

Corriere : Un 30enne veneto, Giacomo Sartori, scomparso da 4 giorni dopo il furto di uno zaino a Milano - Corriere : Scomparsa di Giacomo Sartori: la sua auto trovata a Casorate Primo - 06766f4b2ea845b : RT @rep_milano: Scomparsa Giacomo Sartori, l'auto ritrovata a Casorate Primo - Affaritaliani : Milano, scomparsa di Giacomo Sartori Ritrovata la sua auto, indaga la Procura - lamuru71_elena : RT @penelopeblondie: Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove… -

MILANO - È stata trovata questo pomeriggio nel territorio del comune di Casorate Primo (Pavia) l'auto di, il giovane 30enne originario della provincia di Belluno, scomparso da Milano, la città in cui vive e lavora, in circostanze ancora da chiarire. Familiari ed amici, che hanno creato ...E' stata ritrovata nel pomeriggio nel territorio Casorate Primo (Pavia) l'auto di, il 30enne originario della provincia di Belluno, scomparso da Milano , città in cui lavora, e di cui familiari e amici non hanno notizie dalla serata di sabato 18 settembre. L'auto è ...Chiunque avesse informazioni o lo avesse visto può contattare il 112, il 3458512950 o l’associazione Penelope al 380/7814931 Giacomo è alto 175 centimetri, ha gli occhi e i capelli castani ed è di cor ...Ancora nessuna traccia di Giacomo Sartori, 30enne scomparso da Milano: trovata intanto l’auto in provincia di Pavia.