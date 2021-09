Giacomo Sartori scomparso a Milano | trovata la sua auto a Casorate Primo | non si avevano più notizie dopo il furto dello zaino

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il 29enne, originario di Mel nel Bellunese, è stato visto per l'ultima volta venerdì sera a. La sua Polo grigia era regolarmente parcheggiata e vuota. I familiari hanno aperto una pagina Facebook per le ricerche

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Sartori

Leggi anche > Familiari ed amici, che hanno creato anche un gruppo su Facebook dedicato alla sua scomparsa, non hanno notizie dida sabato 18 settembre. Da cinque giorni il suo ...Mistero sulla scomparsa di, tecnico informatico originario di Belluno e sparito nel nulla nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo aveva subito il furto del computer e dei documenti e, dopo averli cercati nei ...Nella pagina Facebook dedicata alla sua scomparsa (missing Giacomo Sartori) è scritto che Giacomo, quella sera, indossava una camicia bianca, dei pantaloni beige e delle scarpe marroni Giacomo Sartori ...Una pagina Facebook per cercare un 30enne sparito nel nulla. Giacomo Sartori, originario di Mel (Belluno) è stato visto per l’ultima volta venerdì sera in un locale di Milano in centro dove gli è stat ...