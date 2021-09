Giacomo Sartori | scomparso a Milano dopo il furto d uno zaino L’appello della famiglia | “È senza documenti”

fattoquotidiano : Milano, giovane di 30 anni sparito dopo il furto del suo zaino. Aperta pagina Facebook Missing Giacomo Sartori - Corriere : Un 30enne veneto, Giacomo Sartori, scomparso da 4 giorni dopo il furto di uno zaino a Milano - emilio05714955 : RT @_DAGOSPIA_: A MILANO, SI SONO PERSE LE TRACCE DI UN RAGAZZO DI 30 ANNI DOPO ESSERE USCITO DA UN BAR DOV’ERA... - Doriana08997992 : RT @penelopeblondie: Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove… - Goccedi_Memoria : RT @penelopeblondie: Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Sartori

Scomparso nel nulla dopo aver subito un furto , mentre si trovava con gli amici in un'enoteca nella zona di Porta Venezia a Milano : da venerdì 17 settembre non si hanno più notizie di, 30 anni, di professione tecnico informatico in un'azienda che produce software ad Assago. Il giorno successivo, il giovane non si è fatto vedere in giro e lunedì non è andato al ...Va a fare un aperitivo con gli amici e scompare nel nulla., un trentenne di Mel, in provincia di Belluno, da tempo a Milano, non dà più sue notizie dallo scorso venerdì 17 settembre. L'uomo si trovava in un'enoteca nei pressi di porta Venezia ...Non si hanno sue notizie dalla notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre, quando ha salutato gli amici ed è uscito dal locale.Giacomo Sartori è scomparso, le parole del fratello: "Qualcuno gli ha rubato lo zaino venerdì sera con gli effetti personali e ci è rimasto molto male" ...