Giacomo Sartori scomparso a Milano | cellulare spento da cinque giorni

fattoquotidiano : Milano, giovane di 30 anni sparito dopo il furto del suo zaino. Aperta pagina Facebook Missing Giacomo Sartori - Corriere : Un 30enne veneto, Giacomo Sartori, scomparso da 4 giorni dopo il furto di uno zaino a Milano - SkyTG24 : Ragazzo di 30 anni scomparso da 4 giorni a Milano: ricerche in corso - lonelywxh : RT @penelopeblondie: Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove… - SonoMaleducata : RT @penelopeblondie: Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Sartori

Va a fare un aperitivo con gli amici e scompare nel nulla., un trentenne di Mel, in provincia di Belluno, da tempo a Milano, non dà più sue notizie dallo scorso venerdì 17 settembre. L'uomo si trovava in un'enoteca nei pressi di porta Venezia ...Milano, 22 settembre 2021 - E' allarme per la scomparsa di, 30enne di Mel (Belluno). Del giovane, un tecnico informatico, si sono perse le tracce nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano , dove vive e lavora. L'...Giacomo Sartori lavora come tecnico informatico in una ditta di Assago: i familiari hanno aperto una pagina Facebook per rintracciarlo ...Giacomo Sartori è scomparso da Milano il 17 settembre dopo una serata con gli amici: i famigliari lo stanno cercando attraverso i social ...