Giacomo Sartori | ritrovata l’auto | prima svolta nel caso dell’informatico sparito dopo aver subito un furto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Mistero sulla scomparsa di, tecnico informatico originario di Belluno enel nulla nella notte tra venerdì e sabato. L’uomo avevaildel computer e dei documenti e,li cercati nei pressi del bar in cui si trovava, è poi scomparso. Ora è statala sua auto, una Volkswagen Polo grigio scura.: era chiusa a chiave Unaneldi, 30enne del quale è stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi. Numerose fonti riportano che è stata trovata la sua ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, giovane di 30 anni sparito dopo il furto del suo zaino. Aperta pagina Facebook Missing Giacomo Sartori - Corriere : Un 30enne veneto, Giacomo Sartori, scomparso da 4 giorni dopo il furto di uno zaino a Milano - rosariocurcio : RT @penelopeblondie: Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove… - MuraioziImas : RT @dal_giorgia: CONDIVIDETE IL PIÙ POSSIBILE, PER FAVORE. Ogni minima informazione è importante! #GiacomoSartori #MissingGiacomoSartori #M… - MuraioziImas : RT @GazzettaDelSud: ?? SCOMPARSO | E' stata ritrovata nel pomeriggio nel territorio Casorate Primo (Pavia) l'auto di Giacomo Sartori, il 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Sartori

risulta disperso da giorni, ingegnere informatico di 30 anni , è stato visto l'ultima volta a Porta Venezia, Milano . La famiglia lo cerca ormai da giorni, senza però aver ancora avuto ...Prima svolta nelle indagini sulla scomparsa di, 30enne originario della provincia di Belluno, scomparso da Milano, città in cui lavora come ingegnere informatico, nella serata di venerdì scorso, 17 settembre. Nel pomeriggio odierno ...Ricerche in corso. Al momento della sua scomparsa Giacomo Sartori indossava una camicia bianca, dei pantaloni beige e delle scarpe marroni. Su facebook è stata aperta anche una pagina dedicata alla su ...Successivamente, hanno reso pubblico l'angoscioso dramma, creando un'apposita pagina Facebook ('Missing Giacomo Sartori') e postando su quella di Penelope Lombardia, associazione di volontari tra le p ...