Gf Vip | Manuel Bortuzzo rivela | ' Là sotto funziona tutto'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Manca poco alla quarta puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda tra pochi giorni. Nel frattempo, nelle scorse puntate, i 'Vipponi' hanno iniziato a fare le prime confessioni, anche quelle più intime. Una di queste riguarda proprio, il nuotatore rimasto paralizzato a causa di una sparatoria in cui è rimasto coinvolto. Gf Vip,: confessioni private sulla sua disabilità, concorrente del Gf Vip, durante una chiacchierata con i compagni del loft, hato alcuni particolari relativi alla sua disabilità. Il giovane, infatti, ha raccontato di aver perso totalmente la sensibilità agli arti inferiori, di non sentire più nulla, ma nonostante ciò, «il sangue nelle gambe continua a scorrere e i peli e le unghie ...

Bortuzzo, il Grande Fratelloha già formato la prima coppia? Ecco di chi pare si sia innamorato il nuotatore. La nuova edizione del Grande Fratellonon è partita col favore di pubblico ......Bortuzzo ha fatto una confessione molto intima sulle sue "condizioni" dopo l'incidenteBortuzzo ha accettato di entrare nella Casa del Grande Fratelloper mostrare la sua normalità ...Calata la sera, in Casa i VIP si intrattengono inventando giochi da fare tutti insieme seduti in giardino. Mentre qualcuno si prepara per la notte, Lucreziamette lo smalto nero a ...Manuel Bortuzzo fa una confessione piccante al Grande Fratello Vip e suo padre commenta gli approcci in Casa: “Mi hanno chiamato le sue ex”.