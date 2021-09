Gf Vip | il concorrente ha un tatuaggio con i simboli della lavatrice? Ecco cosa significa

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Vediamo insieme il particolareche ha undel Grande Fratello con i. Quale dei concorrenti ha un particolare?Tutti i giorni abbiamo modo di vedere da circa una settimana i nuovi personaggi che hanno varcato la mitica porta rossa del Grande Fratello Vip. Ma uno in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico ha casa per via di un particolare dettaglio del suo corpo. LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Esplode nuovamente la passione tra di loro Tra i vari inquilini troviamo anche Daniele Silvestri che nelle ultimissime ore, facendo il bagno in piscina ha mostrato unalquanto particolare, e a notarlo è stata la bellissima ex Miss Italia, Manila Nazzaro. Il ...