GF Vip, frecciata di Antonella Mosetti per Aldo Montano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una storia d’amore finita tempo fa. Oggi Aldo Montano ha una famiglia, una moglie e due figli. Una storia quella con Antonella Mosetti finita ormai nel 2012 tra alti e bassi, tra parole e frecciate. Proprio come quella tirata poco nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini ha voluto celebrare non solo l’atleta ma anche l’uomo che è diventato… La celebrazione di Aldo Montano come campione ma soprattutto come uomo non è piaciuta a tutti, soprattutto ad Antonella Mosetti che prontamente si è scagliata contro l’ex fidanzato schermitore durante la terza puntata del Grande Fratello Vip. Parole belle da parte del conduttore Alfonso Signorini, dolci da sua moglie Olga con al fianco il piccolo Mario nella culla, dolcissime ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una storia d’amore finita tempo fa. Oggiha una famiglia, una moglie e due figli. Una storia quella confinita ormai nel 2012 tra alti e bassi, tra parole e frecciate. Proprio come quella tirata poco nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini ha voluto celebrare non solo l’atleta ma anche l’uomo che è diventato… La celebrazione dicome campione ma soprattutto come uomo non è piaciuta a tutti, soprattutto adche prontamente si è scagliata contro l’ex fidanzato schermitore durante la terza puntata del Grande Fratello Vip. Parole belle da parte del conduttore Alfonso Signorini, dolci da sua moglie Olga con al fianco il piccolo Mario nella culla, dolcissime ...

