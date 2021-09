GF Vip 6 | Sonia Bruganelli al veleno contro Valentina Nulli Augusti e lei sui social replica a muso duro

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di lunedì 20 settembre e diversi sono stati gli argomenti affrontati. Tra i protagonisti della puntata anche il giovanissimo Tommaso Eletti diventato particolarmente noto al pubblico per aver partecipato al noto reality show di Canale 5 ovvero Temptation Island in compagnia dell’ex fidanzata. E proprio a proposito della sua passata esperienza televisiva si è espressa l’opinionistale cui parole non sono piaciute però all’ex fidanzata di Tommaso che a sua volta non ha perso tempo perre tramite. Tommaso Eletti al GF Vip parla diTommaso Eletti e ...