Gf Vip 6 potrebbe durare 8 o 9 mesi se gli ascolti tv saranno alti: lo rivela un concorrente (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il GF Vip lo scorso anno ci ha insegnato che nulla è per sempre, ma il reality di Signorini certamente ci si avvicina. Anche quest’anno la trasmissione potrebbe durare diversi mesi, a seconda degli ascolti tv; se questi saranno alti, infatti, il Grande Fratello Vip potrebbe andare avanti anche per 8 o 9 mesi! Ma... Leggi su donnapop (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il GF Vip lo scorso anno ci ha insegnato che nulla è per sempre, ma il reality di Signorini certamente ci si avvicina. Anche quest’anno la trasmissionediversi, a seconda deglitv; se questi, infatti, il Grande Fratello Vipandare avanti anche per 8 o 9! Ma...

Advertising

GiuseppeporroIt : 'Il GF Vip 6 durerà 93 giorni, ma potrebbe slittare..., Nicola Pisu svela un dettaglio inedito sul contratto dei co… - aesposito25 : @LeonardoRimicci @DMangiagalli @mariogiordano5 La mia non era per fare polemica, ma almeno qualche vip potrebbe 'ai… - StraNotizie : Nicola Pisu svela un dettaglio del contratto: “Il GF Vip 6 durerà 93 giorni, ma potrebbe estendersi fino a…”… - simpxcurlrry : Wow Harry potrebbe avere dei succhiotti ommiodio scandalo e se posso dirla tutta credo sia stata l’ombra nel vip box - Oxanna2003 : RT @Anna302478978: @barbarab1974 Non riesco a credere che Sassoli si sia fatto vaccinare è troppo VIP Potrebbe essere una normale polmon… -