Gf Vip 6 | Nicola Pisu svela quanto potrebbe durare il reality show | “Da contratto sono 93 giorni | ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Gf Vip 5 è stato praticamente infinito, ma quale sarà la durata del Grande Fratello Vip 6? A parlarne nelle ultime ore in Casa è stato. Durante una chiacchierata con Sophie Codegoni, il figlio di Patrizia Mirigliani ha rivelato qualche dettaglio delsottoscritto con lo staff deldi Canale 5. “Da93, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto chedagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma”, ha raccontato, prima che la regia cambiasse inquadratura. Di base, quindi, l’avventura durerà tre mesi, ma tutto potrà mutare in base alle dinamiche che si creeranno all’interno della Casa tra i vari concorrenti. In sostanza, sarà come lo scorso anno. ...