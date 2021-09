GF VIP 6 | Aldo Montano abbandona la casa?

(Di mercoledì 22 settembre 2021)è costretto adre ladel Grande Fratello Vip; la sua assenza nel programma sarà però momentanea poiché presto il noto campione di scherma rientrerà in gioco insieme agli altri concorrenti. Ma per quale motivo alloraesce per poi rientrare? Cos’è successo? Nelle scorse ore Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti del Grande Fratello Vip che uno di loro dovrà momentaneamentere il gioco Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

giornali_it : Aldo Montano dovrà uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, ecco perché #22settembre #QuotidianiOnline… - EleonoraDAmore : Aldo Montano potrà uscire dalla casa del #GrandeFratelloVip 2021, ecco perché - DonnaGlamour : Aldo Montano lascia la casa del GF VIP, ma ritornerà. Ecco cosa è successo - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Aldo Montano deve lasciare la casa - #Grande #Fratello #Montano #lasciare - zazoomblog : Aldo Montano esce dalla casa del GF Vip: il motivo poi l’attacco di Antonella Mosetti (FOTO) - #Montano #dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Aldo

Antonella Mosetti non ci sta. A vedereMontano nella Casa del Grande Fratello. O meglio, non ci sta a vederlo come, secondo lei, lo stanno dipingendo gli autori del programma. E lei che è stata fidanzata con l'ex schermidore ben ...La nuova edizione del Grande Fratellonon è partita col favore di pubblico che Mediaset si ... All'interno della casa, Manuel ha subito stretto un forte legame conMontano e Alex Belli , ...Calata la sera, in Casa i VIP si intrattengono inventando giochi da fare tutti insieme seduti in giardino. Mentre qualcuno si prepara per la notte, Lucreziamette lo smalto nero a ...Lite furibonda tra Gianmaria e Soleil al termine della puntata serale del lunedì del Grande Fratello Vip 6. Soleil ha definito il giovane imprenditore “stalker” e la cosa non è andata giù al diretto ...