Gestire la crisi: una PMI su tre ha lanciato nuovi prodotti durante la pandemia (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Milano 22 settembre 2021) - Milano, 22 settembre 2021 Secondo un recente studio di Kaspersky, a inizio pandemia a marzo 2020, lo sviluppo di nuovi prodotti è stata una delle strategie di risposta alla crisi per il 30% delle piccole imprese italiane. I vari lockdown hanno avuto un impatto negativo sul benessere economico della maggior parte delle PMI italiane (62%), che hanno dovuto adottare molte misuredi riduzione dei costi. Lanciare nuove offerte e opportunità di business, così come altre misure adottate, hanno consentito alle aziende di sopravvivere. La capacità di rispondere adeguatamente a una crisi consente alle aziende diversi vantaggi. Secondo Oltre al lancio di nuovi prodotti e servizi, sfruttato dal 30% delle PMI italiane, come risposta attiva alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Milano 22 settembre 2021) - Milano, 22 settembre 2021 Secondo un recente studio di Kaspersky, a inizioa marzo 2020, lo sviluppo diè stata una delle strategie di risposta allaper il 30% delle piccole imprese italiane. I vari lockdown hanno avuto un impatto negativo sul benessere economico della maggior parte delle PMI italiane (62%), che hanno dovuto adottare molte misuredi riduzione dei costi. Lanciare nuove offerte e opportunità di business, così come altre misure adottate, hanno consentito alle aziende di sopravvivere. La capacità di rispondere adeguatamente a unaconsente alle aziende diversi vantaggi. Secondo Oltre al lancio die servizi, sfruttato dal 30% delle PMI italiane, come risposta attiva alla ...

Advertising

Aspeniaonline : RT @24Mattino: .@martadassu, direttrice della rivista @Aspeniaonline: 'Ora serve salto culturale dell'Europa, dobbiamo avere le capacità co… - 24Mattino : .@martadassu, direttrice della rivista @Aspeniaonline: 'Ora serve salto culturale dell'Europa, dobbiamo avere le ca… - Maucon73 : @melo794 @nicollettisan @NicoTuscany1 Veramente credi che la crisi fosse alla cieca? pensi che a quel livello ci si… - mario_iacone : Questo paese odia risultati e competenze, dopo gli eccellenti risultati con #Whirlpool perché non far gestire a #Dimaio la crisi #Gkn ? ?? - Pitocco : @faborm @borghi_claudio @matteo_nelli @Risorgiamo @niforcheri Non esiste nessuna crisi del clima, ma come gestire l… -