Germania al voto, in ballo la riforma del patto di stabilità Ue. L'estrema destra tenta rilancio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le elezioni in Germania del 26 settembre saranno le più incerte e intricate degli ultimi vent'anni, con la sfida per raccogliere l'eredità di Angela Merkel che appare aperta a qualsiasi scenario. La campagna elettorale è principalmente dominata dalla pandemia di Covid-19 e le misure necessarie per limitare il contagio. Così, mentre il partito di estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD), ha deciso di tentare di tornare alla ribalta con un programma anti-vax e anti-mascherina, il ministro della Sanità Jens Spahn si è detto convinto che grazie alle misure prese il Paese potrà essere fuori dalla pandemia nella primavera del 2022.Dopo l'exploit alle elezioni del 2017, l'Afd si presenta al voto senza i favori del pronostico e in forte ritardo. Per recuperare terreno, il partito di estrema ...

